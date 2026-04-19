مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

0 1
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 3
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 3
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

جميع المباريات

قرار عاجل من لجنة الاستئناف بتعديل عقوبة الشناوي

كتب : محمد خيري

05:24 م 19/04/2026 تعديل في 10:32 م

محمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا مهمًا بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي، والمتعلق بعقوبات لجنة المسابقات الصادرة في 9 أبريل 2026.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

قبول التظلم شكلًا، لالتزامه بالموعد القانوني.

تعديل عقوبة حارس المرمى محمد الشناوي، لتصبح الإيقاف لمدة مباراتين بدلًا من العقوبة السابقة، مع الإبقاء على الغرامة المالية كما هي.

عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، بسبب انتهاء النصاب القانوني الخاص به.

تأييد الغرامة الموقعة على النادي الأهلي دون تعديل.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قررت في وقت سابق توقيع عقوبة الإيقاف على محمد الشناوي لمدة 4 مباريات، على خلفية أحداث مواجهة سيراميكا كليوباترا، ببطولة الدوري.

الأهلي محمد الشناوي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

أحدث الموضوعات

منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
رياضة عربية وعالمية

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

أخبار

المزيد

إعلان

