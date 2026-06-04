بالفيديو.. خوان بيزيرا يخطف الأنظار بقميص منتخب مصر

لفت البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنظار، خلال قضاء عطلته في بلده مع أسرته.

وغادر خوان بيزيرا، القاهرة عقب نهاية موسم 2025-2026، متجها إلى البرازيل، لقضاء عطلته مع أسرته، التي كانت في مصر لحضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية وتتويج الزمالك بالدوري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من الموسم.

خوان بيزيرا بقميص الزمالك

نشر خوان بيزيرا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يواصل تأهيلهـ مرتديا قميص منتخب مصر.

وظهر خوان بيزيرا بقميص منتخب مصر رقم 15، الذي ارتداه محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، في أمم أفريقيا الماضية.

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