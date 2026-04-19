الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 1
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

نجم الزمالك السابق: فيه حرب عالمية تالتة شغاله عشان ضربة جزاء للأهلي

كتب : محمد خيري

02:10 م 19/04/2026

خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حرا

أدلى بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، بتصريحات مثيرة للجدل بشأن بعض الأزمات التحكيمية في الكرة المصرية، وخاصة ما يتعلق بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وخلال حديثه برنامج «الكلاسيكو»، انتقد التابعي تعامل النادي الأهلي مع أزمة التحكيم الأخيرة، بعد توجه وفد من النادي إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن واقعة تخص حكم الفيديو (VAR)، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت محل جدل واسع.

وقال التابعي إن هناك حالة كبيرة من الجدل حول بعض القرارات التحكيمية في مصر، معتبرًا أن ما يحدث وصل إلى "صراع كبير وحرب عالمية تالتة شغاله" بسبب ركلات جزاء تخص الأهلي، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الأزمة أخذت حجمًا أكبر من الطبيعي.

وأضاف أن الأهلي، بحسب وجهة نظره، تجاوز الإجراء المتبع في التعامل مع الاتحاد، بعدما ذهب للاستماع إلى تسجيلات الـVAR، رغم أن اتحاد الكرة كان قد حدد أسماء بعينها لحضور مثل هذه الإجراءات.

كما انتقد دور بعض المسؤولين داخل الجهاز الإداري للنادي، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا في وجهات النظر حول طريقة إدارة الملفات داخل الفريق.

توجيه التحية لجماهير الزمالك

وفي سياق آخر، أشاد التابعي بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها تلعب دورًا كبيرًا في دعم الفريق، معتبرًا أن النتائج الحالية تأتي بشكل يفوق التوقعات، في ظل تصدر الفريق لمنافسات الدوري وتأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم ما وصفه بغياب الدعم الكافي للنادي.

الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية
خلص عليها في شهر العسل.. المشدد 7 أعوام للمتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ
على غرار الكويت.. البحرين تبدأ إجراءات سحب الجنسية من بعض مواطنيها
صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
خاص| من استئصال القولون إلى انتكاسة التنفس.. تفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية
