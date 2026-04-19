وصل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، إلى إسرائيل اليوم الأحد، في زيارة رسمية وُصفت بـ "التاريخية"، وذلك قبيل مشاركته المرتقبة في مراسم إيقاد الشعلة ضمن الاحتفالات الرسمية بذكرى "استقلال إسرائيل" في القدس.

زيارة حائط البراق

بحسب القناة "14 العبرية"، فور وصوله إلى القدس ظهر اليوم الأحد، توجه الرئيس الأرجنتيني مباشرة لزيارة ما يُسمى بـ "الحائط الغربي" (حائط البراق) في الحرم القدسي لأداء الصلوات.

ביקור היסטורי: נשיא ארגנטינה חבייאר מיליי נחת בישראל והגיע להתפלל בכותל המערבי בירושלים



نقل السفارة وتعزيز الروابط

من المقرر أن تشهد الزيارة خطوة دبلوماسية بارزة، حيث سيفتتح ميلي السفارة الأرجنتينية في مدينة القدس بعد نقلها رسميا من تل أبيب، تنفيذا لتعهداته السابقة بدعم إسرائيل.

كما سيتم الإعلان عن إطلاق خط طيران مباشر يربط بين مطار "بن جوريون" والعاصمة "بوينس آيرس"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية المتنامية بين إسرائيل والأرجنتين.