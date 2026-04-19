بالفيديو.. رئيس الأرجنتين يبدأ زيارته لإسرائيل بالصلاة عند حائط البراق

كتب : مصطفى الشاعر

03:03 م 19/04/2026

رئيس الأرجنتين يصل إسرائيل ويبدأ زيارته بالصلاة في

وصل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، إلى إسرائيل اليوم الأحد، في زيارة رسمية وُصفت بـ "التاريخية"، وذلك قبيل مشاركته المرتقبة في مراسم إيقاد الشعلة ضمن الاحتفالات الرسمية بذكرى "استقلال إسرائيل" في القدس.

بحسب القناة "14 العبرية"، فور وصوله إلى القدس ظهر اليوم الأحد، توجه الرئيس الأرجنتيني مباشرة لزيارة ما يُسمى بـ "الحائط الغربي" (حائط البراق) في الحرم القدسي لأداء الصلوات.

من المقرر أن تشهد الزيارة خطوة دبلوماسية بارزة، حيث سيفتتح ميلي السفارة الأرجنتينية في مدينة القدس بعد نقلها رسميا من تل أبيب، تنفيذا لتعهداته السابقة بدعم إسرائيل.

كما سيتم الإعلان عن إطلاق خط طيران مباشر يربط بين مطار "بن جوريون" والعاصمة "بوينس آيرس"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية المتنامية بين إسرائيل والأرجنتين.

