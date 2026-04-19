غرامات بطاقة الرقم القومي.. حالات تُلزمك بدفع 100 جنيه



في إطار تنظيم البيانات الشخصية وضبط التعاملات الرسمية، تفرض مصلحة الأحوال المدنية غرامات على بعض المخالفات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي. وتشمل الغرامات حالات التأخير أو عدم تحديث البيانات أو فقدان البطاقة، وتتراوح قيمتها بين 50 و100 جنيه وفقًا لكل حالة.

الأحوال المدنية توضح حالات غرامات بطاقة الرقم القومي حتى 100 جنيه

يقدم مصراوي خدمة توعوية تساعد المواطنين في التعرف على أهم الإجراءات والقوانين المرتبطة ببطاقة الرقم القومي، والحالات التي قد تُعرضهم لدفع غرامات مالية، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات وتسهيل التعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية:

وأوضحت التعليمات أن أبرز الحالات التي تستوجب دفع غرامة تشمل التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانونية 15 عامًا، حيث تُفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه، بالإضافة إلى استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في التعامل مع الجهات الرسمية.

كما تشمل المخالفات عدم تحديث البيانات الشخصية مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو الوظيفة خلال 3 أشهر من حدوث التغيير، وهي مخالفة يُعاقب عليها بغرامة 50 جنيهًا.

غرامات جديدة على بطاقة الرقم القومي

وفي حالة فقدان البطاقة، يُلزم المواطن بتحرير محضر في قسم الشرطة التابع لمكان الفقد، ثم التوجه إلى مكاتب السجل المدني لاستخراج بدل فاقد، مع الالتزام بالإجراءات الرسمية، وقد تُفرض غرامة 50 جنيهًا حال التأخير في استخراج بدل الفاقد بعد أسبوعين من تحرير المحضر.

وتتضمن الإجراءات المطلوبة لاستخراج البطاقة شراء استمارة رسمية، وتقديم المستندات الداعمة، والتصوير داخل السجل المدني، مع مراعاة اعتماد البيانات في حال تغيير الوظيفة أو محل الإقامة.

وأكدت الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم قاعدة البيانات القومية وضمان تحديثها بشكل مستمر، بما يحقق الدقة في التعاملات الحكومية ويحافظ على الهوية الرسمية للمواطنين.

