تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مختلف أرجاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، وما تضمه من مكونات ومبان للتعرف بشكل أكبر على مراحل تحلية مياه البحر.

وأشار أشار رئيس الوزراء، خلال الجولة التفقدية، إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والتوسع فى إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات فى هذا الصدد، من خلال الشراكات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، وما تتضمنه من ضرورة العمل على توطين مختلف الصناعات المرتبطة بتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة المتكاملة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ما شهدناه اليوم داخل محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، وما تعرفنا عليه من خطط مستقبلية للوصول بطاقة المحطة إلى 300 ألف م3/يوم، إنما يأتي فى إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف مواطني شمال سيناء فى العديد من القطاعات الخدمية، وتنفيذا للرؤية المتكاملة التي تستهدف تحقيق مختلف أوجه التنمية على أرض سيناء الغالية.