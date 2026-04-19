كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس حالة الغضب التي يعيشها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، وانقطاعه عن اجتماعات مجلس الإدارة.

وأوضح حتحوت، عبر برنامجه على «مودرن سبورتس»، أن العلاقة بين الخطيب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ليست بالقوة التي يُروَّج لها، بل تشهد توترًا ملحوظًا، وهو ما يفسر غيابه عن الاجتماع الأخير للمجلس. وأشار إلى أن بداية الأزمة تعود إلى ما بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا، حيث تصاعدت حدة الانتقادات داخل المجلس.

وأضاف أن الخطيب أبدى استياءه من نبرة اللوم والعتاب التي واجهه بها بعض الأعضاء، بعدما حمّلوه مسؤولية تراجع نتائج فريق الكرة هذا الموسم، بدعوى انفراده باتخاذ القرارات وتهميش دور المجلس. وفي المقابل، رفض رئيس الأهلي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العديد من القرارات تم اتخاذها بمشاركة جماعية.

كما أشار إلى أن الخطيب شعر بأنه تُرك بمفرده في مواجهة غضب الجماهير عقب الإخفاق القاري، رغم وجود شركاء في إدارة ملف الكرة، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل المجلس. وامتد الاستياء إلى أسلوب التعامل معه من بعض الأعضاء، الأمر الذي دفعه إلى تقليص دوره في ملف الكرة، وترك مسؤوليات أوسع لنائبه، إلى جانب سيد عبدالحفيظ.

الخطيب يرفض جميع محاولات الإقناع

وكشف حتحوت أن الخطيب فوجئ مؤخرًا بصدور قرارات تخص قطاع الكرة دون الرجوع إليه، حتى على سبيل التشاور، رغم كونه رئيس النادي، ما دفعه إلى الابتعاد عن المشهد مؤقتًا، حيث لم يتواجد في مقر النادي منذ نحو أسبوعين، كما تجاهل عددًا من الاتصالات من أعضاء المجلس.

واختتم بأن محاولات بعض مسؤولي الأهلي، إلى جانب المدير التنفيذي سعد شلبي، لإقناع الخطيب بحضور الاجتماع الأخير لمناقشة أزمة النادي مع اتحاد الكرة، لم تُكلل بالنجاح، في ظل تمسكه بموقفه، واعتباره أن ما يحدث حاليًا غير مقبول، خاصة أنه كان يسعى لمنح صلاحيات أوسع في إدارة ملف الكرة دون أن يتم تهميش دوره بالكامل.