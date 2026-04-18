أعرب هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، عن ثقته في قدرة الفريق الأبيض على التتويج ببطولة الكونفدرالية.

أبرز تصريحات هيثم فاروق عن تأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية إن ما قدمته جماهير الزمالك في مواجهة شباب بلوزداد لا يمكن وصفه، مشيراً إلى فخره بانتمائه للنادي واعتباره قرار ارتداء القميص الأبيض من أفضل قرارات حياته، بجانب شعوره بالسعادة الكبيرة بمظهر الجماهير ودعمها.

وأضاف أن جماهير الزمالك ظهرت بصورة حضارية في اللقاء، مؤكداً رفضه التام لمحاولات التقليل من قدرات ناصر منسي الذي وصفه بأنه أفضل مهاجم في الدوري المصري إلى جانب اعتبار خوان بيزيرا أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الحالية.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن مهدي سليمان يعد أفضل حارس مرمى في الدوري المصري مؤخراً، موضحاً أنه على تواصل دائم مع ناصر منسي، الذي وصفه باللاعب الزملكاوي المخلص والذي لا يتأثر بالانتقادات.

إقرأ أيضاً:

