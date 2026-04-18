مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

"غير مسبوقة".. مكافآت استثنائية من الاتحاد المصري للحكام المشاركين في كأس العالم

كتب : يوسف محمد

07:29 م 18/04/2026 تعديل في 19/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مقر الاتحاد المصري لكرة القدم
  • عرض 5 صورة
    الاتحاد المصري لكرة القدم
  • عرض 5 صورة
    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب _FIFA TDS_ بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم
  • عرض 5 صورة
    الاتحاد المصري لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح مكافآت كبيرة للحكام المصريين، الذين تم استدعائهم للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا، الولايات المتحدة والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 يوليو من عام 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

تصريحات محمود عاشور عن مكافآت الاتحاد للحكام

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "الحكام يحصلون على الدعم اللازم خلال العام الحالي، في ظل وجود هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد، علينا التركيز فقط".

وأضاف: "رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة قرر منح الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم 2026، مكافآت كبيرة وغير مسبوقة".

واختتم عاشور تصريحاته: "أمين عمر تواصل معي، وأخبرني أن أحد المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، تحدث معه بأنه سيتم توفير كافة الدعم لنا".

موعد مباراة منتخب مصر الأولى في كأس العالم 2026

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

والجدير بالذكر أن مباراة الفراعنة أمام بلجيكا، ستقام يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالمونديال.

كأس العالم 2026 منتخب مصر اتحاد الكرة المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
زووم

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا

أخبار مصر

أخبار

المزيد

