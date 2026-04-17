أول تعليق من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية، بعد التفوق على شباب بلوزداد بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين، حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة اليوم بين نادي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز في الدور ربع النهائي على حساب أوتوهو الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق شباب بلوزداد لنصف النهائي، عقب تخطي المصري البورسعيدي في ربع النهائي.

موعد مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية

وحتى الأن لم يتم تحديد الطرف الثاني في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الموسم الحالي 2025-2026، حيث سيلتقي الأبيض مع الفائز من اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسفي المغربي.

ومن المقرر إقامة مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 9 مايو المقبل خارج مصر، على أن تقام مباراة العودة في البطولة يوم 16 من الشهر ذاته بالقاهرة.

