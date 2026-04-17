حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة ضمن نادي الزمالك التأهل لنهائي البطولة، مستغلا فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، أحرزه خوان بيزيرا.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: عبد النور بلحسيني، بلال بوكرشاوي، يوسف لعوافي وحسين بن عيادة

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، يونس عبد الحق ومحمود نوفل خاصف

خط الهجوم: سليم بوخنشوش، محمد علي بن حمودة وعبد الرحمن مزياني

أبرز أحداث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تمريرة طولية من عبد الله السعيد يبعدها دفاع شباب بلوزداد

الدقيقة 10: عرضية من عمر جابر يبعدها دفاع شباب بلوزداد

الدقيقة 15: تسديدة من ناصر منسي تصل سهلة في يد حارس مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 26: عدي الدباغ يسجل الأول للزمالك في مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 28: حكم المباراة يلغي الهدف بداعي وجود تسلل على لاعب الزمالك

الدقيقة 35: تسديدة من أحمد فتوح يتصدى لها حارس مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 39: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد تمر بجوار مرمى نادي الزمالك

الدقيقة 42: خطأ لصالح خوان بيزيرا لاعب الزمالك، بعد تدخل مع لاعب شباب بلوزداد

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: عرضية من لاعب شباب بلوزداد تمر خارج مرمى الزمالك

الدقيقة 55: تسديدة قوية من محمد إسماعيل لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 57: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد تصطدم في دفاع الزمالك

الدقيقة 60: فرصة خطيرة لصالح شباب بلوزداد، بعد عرضية من لاعب الفريق تمر من أمام المهدي سليمان ولكن يبعدها حسام عبد المجيد

الدقيقة 64: تسديدة من ناصر منسي لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 70: رأسية من لاعب شباب بلوزداد تخرج أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 78: عرضية من لاعب شباب بلوزداد يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 82: توقف المباراة لعلاج المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 85: خطأ لصالح شباب بلوزداد في منتصف ملعب نادي الزمالك

الدقيقة 86: تسديدة قوية من لاعب شباب بلوزداد ولكنها تمر بجوار مرمى نادي الزمالك

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة