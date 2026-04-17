أثارت الإعلامية ياسمين عز، الجدل خلال الساعات الماضية، بتصريحات عن وصول الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية وتوديع الأهلي لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه شباب بلوزداد الجزائري

يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه، ودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة من الترجي التونسي بنتيجة 4-2 ذهابا وإيابا.

تصريحات مثيرة للجدل من ياسمين عز

قالت ياسمين عز في تصريحات عبر برنامجها المذاع على فضائية إم بي سي مصر: "في معجزة حصلت مكنتش قادرة أصدقها ولا أستوعبها ولا عايزة أصدقها، عندي حالة إنكار، الأهلي خرج من أفريقيا والزمالك مكمل في الكونفدرالية، دي في حد ذاتها ظاهرة محتاجين علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء مع بعض يجتمعوا ويقولوا ازاي ده حصل".

وأضافت: "مع احترامي الشديد للزمالك، طول عمرنا كنا بنشوفه بيخرج من دور الـ64، اللي هو قبل ما الأتوبيس يوصل الملعب، والأهلي محتكر البلس 90 وبيكسب أفريقيا كل سنة كأنها دورة رمضانية في مركز شباب الجزيرة. لكن الأهلي يخرج والزمالك مكمل وواصل نصف النهائي هو ده سبب أني مستفزة".

واختتم ياسمين عز: "لكن في النهاية الزمالك نادي مصري وكبير ولازم كلكم تقفوا جنبه وتشجعوه وتقولوا له أنت كسبت شباب بلوزداد على أرضهم وسط جمهوره، لا نريد أي مفاجآت.. مثل مفاجآت الزمالك المعتادة ونلاقي أي حد غلبك في القاهرة 2-0. خذ أي حاجة كفاية الذي أوخذ منك كفاية خدوا منك زيزو وبن شرقي وإمام".

