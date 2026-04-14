مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

قفشة يعيد أمجاد القاضية.. ويقود الاتحاد السكندري بالفوز على زد (فيديو)

كتب : محمد عبد السلام

11:53 م 14/04/2026

خلال مباراة الاتحاد وزد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف الاتحاد السكندري فوزًا مهمًا على نظيره زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة

تقدم فريق زد أولا عن طريق مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 37، قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب جون إيبوكا.

وفي الوقت القاتل، خطف محمد مجدي قفشة هدف الفوز في الدقيقة (90+1)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق البقاء، ويبعده عن مناطق الهبوط.

ترتيب الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد زد عند 33 نقطة في المركز الثالث.

الاتحاد السكندري الدوري المصري

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

زووم

أخبار المحافظات

زووم

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

