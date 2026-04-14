خطف الاتحاد السكندري فوزًا مهمًا على نظيره زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة

تقدم فريق زد أولا عن طريق مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 37، قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب جون إيبوكا.

وفي الوقت القاتل، خطف محمد مجدي قفشة هدف الفوز في الدقيقة (90+1)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق البقاء، ويبعده عن مناطق الهبوط.

ترتيب الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد زد عند 33 نقطة في المركز الثالث.