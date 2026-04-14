أمير مرتضى: ما يقدمه الزمالك إنجاز في دوري “صعب وغريب”

أكد أمير مرتضى منصور أن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي تتسم بدرجة كبيرة من الصعوبة والغرابة، في ظل الضغوط الكبيرة التي تعاني منها جميع الأندية.

وأوضح، خلال تصريحاته لبرنامج "مودرن سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "مودرن"، أن ما يقدمه الزمالك هذا الموسم يُعد إنجازًا حقيقيًا، بالنظر إلى التحديات والظروف التي يمر بها الفريق.

المنافسة على الدوري مازالت مستمرة

وأشار إلى أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم غريب وصعب، ولا تزال مفتوحة، ولم تُحسم حتى الآن، مؤكدًا أن تصدر الزمالك لجدول الترتيب لم يكن نتيجة تخطيط مسبق، بل جاء في ظل ظروف دفعت الجهاز الفني للاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين، وهو ما انعكس على أداء الفريق.

وفي سياق متصل، شدد أمير مرتضى على أن ما تردد بشأن الموافقة على إطلاع الأهلي على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي نص في اللوائح يسمح بذلك.