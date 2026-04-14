دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

زد

أمير مرتضى: ما يقدمه الزمالك إنجاز في دوري “صعب وغريب”

كتب : محمد خيري

12:26 م 14/04/2026

امير مرتضي

أكد أمير مرتضى منصور أن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي تتسم بدرجة كبيرة من الصعوبة والغرابة، في ظل الضغوط الكبيرة التي تعاني منها جميع الأندية.

وأوضح، خلال تصريحاته لبرنامج "مودرن سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "مودرن"، أن ما يقدمه الزمالك هذا الموسم يُعد إنجازًا حقيقيًا، بالنظر إلى التحديات والظروف التي يمر بها الفريق.

المنافسة على الدوري مازالت مستمرة

وأشار إلى أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم غريب وصعب، ولا تزال مفتوحة، ولم تُحسم حتى الآن، مؤكدًا أن تصدر الزمالك لجدول الترتيب لم يكن نتيجة تخطيط مسبق، بل جاء في ظل ظروف دفعت الجهاز الفني للاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين، وهو ما انعكس على أداء الفريق.

وفي سياق متصل، شدد أمير مرتضى على أن ما تردد بشأن الموافقة على إطلاع الأهلي على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي نص في اللوائح يسمح بذلك.

أمير مرتضى الزمالك الأهلي الدوري المصري

مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030
ملكة جمال العالم 2025 تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال
كرة نارية خضراء تضيء سماء بريطانيا وتثير دهشة السكان (صور- فيديو)
دمياط في قلب المعادلة.. مصر تُسرّع وصول البضائع الأوروبية إلى الخليج
"متخليش حد يطلعك المسرح".. ميدو يوجه رسالة قوية لـ عبدالحفيظ
