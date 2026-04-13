تخلص من الإصابة.. شيكو بانزا ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

كتب : يوسف محمد

10:15 م 13/04/2026
  عرض 9 صورة
بات الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا بشكل كامل للمشاركة مع الفريق، يوم الجمعة المقبل أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف شيكو بانزا من المشاركة في مباراة شباب بلوزداد

وانتظم بانزا في التدريبات الجماعية للزمالك، اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل الجاري، استعدادا لمباراة لمواجهة شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستأنف الفارس الأبيض تدريباته الجماعية اليوم، بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس، عقب العودة من الجزائر بعد خوض مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد.

إصابة شيكو بانزا لاعب الزمالك

وعاد بانزا للمشاركة في مران الزمالك الجماعي، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي لأربطة الركبة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستضيف نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما في مباراة الذهاب، على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "نيلسون مانديلا" بالجزائر.

وأحرز هدف فوز الفارس الأبيض في مباراة الذهاب، اللاعب البرازيلي في صفوف الفريق خوان بيزيرا.

أقرأ أيضًا:

لدينا العديد من الأهداف.. أول تعليق من حسام البدري بعد الفوز على أبو سليم بالدوري الليبي

"صاحب الـ20 عاما".. لاعب الأهلي المعار لزد على ردار الدوري البرتغالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

