مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

جميع المباريات

شبانة: اتحاد الكرة هدفه كسر كبرياء النادي الأهلي وإفساد الدوري

كتب : محمد خيري

01:53 م 13/04/2026

محمد شبانة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه الإعلامي محمد شبانة انتقادات حادة للأزمة الدائرة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية أزمة جلسة الاستماع الخاصة بتقنية الـVAR، معتبرًا أن ما يحدث يعكس حالة من الفوضى داخل الكرة المصرية.

وقال شبانة، خلال برنامجه "نمبر وان" على قناة CBC، إن الأزمة الحالية تبدو وكأنها "فيلم بوليسي" في ظل صراع متصاعد بين الطرفين، مضيفًا أن طريقة التعامل مع الأهلي لا تليق بحجم النادي، على حد وصفه.

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ تواصل مع الخبير التحكيمي أوسكار رويز، الذي أكد أنه يلتزم بتعليمات مجلس إدارة اتحاد الكرة، والتي تقضي بحضور فردين فقط من الجهاز الفني أو الإداري خلال جلسات الاستماع، وعدم الاستماع لغيرهما فيما يتعلق بتسجيلات الـVAR.

وانتقد شبانة أداء لجنة الحكام، مؤكدًا أن الأهلي طالب بالتعاقد مع خبير أجنبي على مستوى عالٍ، إلا أن الاتحاد – بحسب رأيه – لم يوفر الاسم المناسب.

اتحاد الكرة يتجاهل اتصالات الأهلي

كما أوضح أن إدارة الأهلي حاولت التواصل مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم دون جدوى، في ظل غياب المدير التنفيذي بدعوى العمل عن بُعد.

وكشف أن النادي قام بإثبات حالة وتحرير محضر رسمي، بناءً على توصيات المستشارين القانونيين، تمهيدًا لاحتمالية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وتابع أن عبد الحفيظ طرح تساؤلات بشأن آلية تمثيل النادي في حال حدوث تغييرات بالجهاز الفني أو الإداري، معتبرًا أن ذلك يكشف عن خلل واضح في إدارة الأزمة.

وأضاف شبانة أنه، في حال كان مسؤولًا داخل الأهلي، كان سيصطحب شخصيات كروية بارزة لإثبات تعنت الاتحاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث يعكس صراع نفوذ بين محمود الخطيب وهاني أبو ريدة، مشيرًا إلى أن جماهيرية الأهلي تمنح الأفضلية لرئيسه، مع مطالبته اتحاد الكرة بنشر تسجيلات الـVAR تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حتى وإن لم تتغير نتيجة المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محمد شبانة اتحاد الكرة

أحدث الموضوعات

إلهام شاهين ودينا وحكيم.. كيف احتفل نجوم الفن بشم النسيم؟
الدولار يرتفع في أول رد فعل على عودة تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا
تعديل قانون الأحوال الشخصية.. نواب: ضرورة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية
رامز جلال يستعيد ذكرياته مع قرد "رامز ليفل الوحش" وهذا ما قاله
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
أخبار

المزيد

