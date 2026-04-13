وجّه الإعلامي محمد شبانة انتقادات حادة للأزمة الدائرة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية أزمة جلسة الاستماع الخاصة بتقنية الـVAR، معتبرًا أن ما يحدث يعكس حالة من الفوضى داخل الكرة المصرية.

وقال شبانة، خلال برنامجه "نمبر وان" على قناة CBC، إن الأزمة الحالية تبدو وكأنها "فيلم بوليسي" في ظل صراع متصاعد بين الطرفين، مضيفًا أن طريقة التعامل مع الأهلي لا تليق بحجم النادي، على حد وصفه.

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ تواصل مع الخبير التحكيمي أوسكار رويز، الذي أكد أنه يلتزم بتعليمات مجلس إدارة اتحاد الكرة، والتي تقضي بحضور فردين فقط من الجهاز الفني أو الإداري خلال جلسات الاستماع، وعدم الاستماع لغيرهما فيما يتعلق بتسجيلات الـVAR.

وانتقد شبانة أداء لجنة الحكام، مؤكدًا أن الأهلي طالب بالتعاقد مع خبير أجنبي على مستوى عالٍ، إلا أن الاتحاد – بحسب رأيه – لم يوفر الاسم المناسب.

اتحاد الكرة يتجاهل اتصالات الأهلي

كما أوضح أن إدارة الأهلي حاولت التواصل مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم دون جدوى، في ظل غياب المدير التنفيذي بدعوى العمل عن بُعد.

وكشف أن النادي قام بإثبات حالة وتحرير محضر رسمي، بناءً على توصيات المستشارين القانونيين، تمهيدًا لاحتمالية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وتابع أن عبد الحفيظ طرح تساؤلات بشأن آلية تمثيل النادي في حال حدوث تغييرات بالجهاز الفني أو الإداري، معتبرًا أن ذلك يكشف عن خلل واضح في إدارة الأزمة.

وأضاف شبانة أنه، في حال كان مسؤولًا داخل الأهلي، كان سيصطحب شخصيات كروية بارزة لإثبات تعنت الاتحاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث يعكس صراع نفوذ بين محمود الخطيب وهاني أبو ريدة، مشيرًا إلى أن جماهيرية الأهلي تمنح الأفضلية لرئيسه، مع مطالبته اتحاد الكرة بنشر تسجيلات الـVAR تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حتى وإن لم تتغير نتيجة المباراة.