الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

قرار حاسم.. أول تحرك من الأهلي للرد على اتحاد الكرة وتوجيه الشكر للثنائي

كتب- مراسل مصراوي:

01:26 م 13/04/2026

الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم

تقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مهمًا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من الملفات البارزة، في مقدمتها الأزمة الحالية مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبحسب مصدر مطلع، أكد أن مجلس الإدارة قرر الانعقاد بسبب أزمة فشل انعقاد جلسة الاستماع للفار التي كان مقررًا لها أمس.

كما يدرس النادي إصدار بيان رسمي للرد على رفض اتحاد الكرة تمثيل أعضاء وفد الأهلي خلال الجلسة، مستندًا إلى وجود لوائح وقوانين تحدد الأشخاص المعنيين بحضور مثل هذه الجلسات.

ردًا على التصريحات المنسوبة إلى رئيس لجنة الحكام

ومن المنتظر أن يتضمن بيان النادي الأهلي ردًا على التصريحات المنسوبة إلى رئيس لجنة الحكام، بشأن عدم قيام الاتحاد في الموسم الماضي بمخاطبة أي اتحادات لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة، وهو ما يعتبره النادي "خداعًا" لمجلس إدارته وجماهيره.

رحيل يوسف ووليد سليمان

وعلى صعيد آخر، وبعيدًا عن أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا، يناقش المجلس مستجدات الفريق الأول، خاصة التغييرات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها منصب المدير الرياضي، حيث سيتم بحث مصير محمد يوسف، مع وجود اتجاه قوي لتوجيه الشكر له بنهاية الموسم.

كما يتطرق الاجتماع إلى ملف قطاع الناشئين، في ظل وجود تفكير داخل النادي لتوجيه الشكر إلى وليد سليمان، ضمن خطة إعادة الهيكلة المرتقبة.

