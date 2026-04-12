حقق فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2007، من تحقيق الفوز اليوم الأحد 12 أبريل الجاري على غريمه التقليدي النادي الأهلي، في إطار منافسات بطولة الجمهورية.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية

وتمكن فريق نادي الزمالك مواليد 2007، من تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية ببطولة الجمهورية.

وأقيمت مباراة شباب نادي الزمالك مواليد 2007 أمام الأهلي، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، على مجمع ملاعب الناشئين بالزمالك.

خوان بيزيرا يتابع مباراة شباب الزمالك أمام الأهلي

وحرص البرازيلي خوان بيزيرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مجمع ملاعب الناشئين بالنادي اليوم، لدعم لاعبي الفريق الشباب في قمة بطولة الجمهورية.

وحرص حازم إمام نائب مدير قطاع الناشئين بالفارس الأبيض، على استقبال النجم البرازيلي خوان بيزيرا خلال المباراة التي أقيمت اليوم.

وبهذا الفوز رفع فريق الشباب بنادي الزمالك، رصيده من النقاط إلى 38 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الجمهورية مواليد 2007، فيما توقف رصيد الأهلي عند 55 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف دون مقابل أحرزه خوان بيزيرا لاعب وسط الفريق.

