أعلن نادي الزمالك عن زيادة أعداد الجماهير المقرر حضورها لمباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصل السعة الجماهيرية إلى نحو 45 ألف مشجع.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه بناءً على مساعيه لزيادة الحضور الجماهيري، تم التوصل لاتفاق يقضي بالحصول على 14 ألف تذكرة إضافية، سيتم تخصيصها لمدرجات الدرجة الثالثة شمال، دعمًا للفريق في المواجهة المرتقبة.

وفي السياق ذاته، وجّه الزمالك مناشدة إلى جماهيره من حاملي تذاكر الدرجة الأولى يمين، بضرورة استرداد قيمة التذاكر، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الزيادة الجديدة، بالتنسيق مع شركة “تذكرتي”، خلال الساعات المقبلة.

الزمالك يفوز في مباراة الذهاب

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد فوز الزمالك في لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، ليقترب خطوة من التأهل إلى نهائي البطولة القارية.