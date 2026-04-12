دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد.. ومناشدة لإعادة هذه التذاكر

كتب : محمد خيري

04:21 م 12/04/2026

جماهير الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن زيادة أعداد الجماهير المقرر حضورها لمباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصل السعة الجماهيرية إلى نحو 45 ألف مشجع.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه بناءً على مساعيه لزيادة الحضور الجماهيري، تم التوصل لاتفاق يقضي بالحصول على 14 ألف تذكرة إضافية، سيتم تخصيصها لمدرجات الدرجة الثالثة شمال، دعمًا للفريق في المواجهة المرتقبة.

وفي السياق ذاته، وجّه الزمالك مناشدة إلى جماهيره من حاملي تذاكر الدرجة الأولى يمين، بضرورة استرداد قيمة التذاكر، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الزيادة الجديدة، بالتنسيق مع شركة “تذكرتي”، خلال الساعات المقبلة.

الزمالك يفوز في مباراة الذهاب

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد فوز الزمالك في لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، ليقترب خطوة من التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك شباب بلوزداد الكونفدرالية

