دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

20:45

إنتر ميلان

"مثل البطريق؟".. تعليق ناري من رويز بشأن عدم احتساب ركلة جزاء الأهلي

كتب : محمد خيري

10:55 ص 12/04/2026

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أثار أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدلًا واسعًا بعد تفسيره لقرار عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي خلال مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن القرار التحكيمي جاء مطابقًا للقانون.

وفي تصريحات تلفزيونية، عبر قناة أون سبورت، أوضح رويز أن يد لاعب سيراميكا كانت في وضع طبيعي، مشيرًا إلى أن اللاعب حاول تفادي ملامسة الكرة، وهو ما ينفي وجود تعمد أو مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء. وأضاف أن حالات مماثلة شهدتها منافسات إفريقية ولم يتم احتسابها، في إطار توحيد تفسير قانون لمسة اليد.

واستخدم رئيس لجنة الحكام تشبيهًا لافتًا بقوله إن اللاعب "لن يجري مثل البطريق ويداه خلف ظهره"، في إشارة إلى استحالة مطالبة اللاعبين بالحفاظ على وضع غير طبيعي أثناء الحركة، مؤكدًا أن المعيار الأساسي يبقى في وضع اليد وتأثيرها على مسار الكرة.

وفي سياق متصل، فرّق رويز بين هذه الحالة وركلة الجزاء المحتسبة لصالح المصري أمام بيراميدز، موضحًا أن الأخيرة شهدت رفع اليد بشكل واضح وقطع مسار الكرة، ما يبرر احتساب المخالفة.

تصرفات حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وعن الجدل المثار حول تصرفات الحكم محمود وفا خلال اللقاء، شدد رويز على أهمية الحفاظ على مسافة مناسبة بين الحكم واللاعبين، موضحًا أن هناك فارقًا بين اللمس العارض والدفع المتعمد، وأن الاحترام المتبادل يظل أساس العلاقة داخل الملعب.

واختتم رويز تصريحاته بالإشارة إلى أن النادي الأهلي سيطّلع على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، مؤكدًا تأجيل التعليق التفصيلي على تلك المحادثات في الوقت الحالي احترامًا للنادي.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري رويز

