جلسة تحسم حضوره استماع الفار.. تفاصيل استقبال عبدالحفيظ في اتحاد الكرة

كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أزمة حضور سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الخاصة بمباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وطلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة، بالاطلاع على محادثات غرفة الـVAR، في أعقاب الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري، لا سيما بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر في الدقائق الأخيرة.

وأفاد المصدر بأنه تم السماح بدخول سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، رفقة الثنائي ناصر عباس وجمال جبر، إلى مقر الاتحاد، رغم القرار السابق الذي يقضي بتحديد الحضور في ممثل واحد من الجهاز الفني وآخر من الجهاز الإداري فقط.

وأشار إلى أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، لم يحضر الاجتماع، في حين عقد وفد الأهلي جلسة مع مصطفى عزام، الأمين العام، لمناقشة الأسماء التي سيتم اعتمادها لحضور جلسة الاستماع بشكل رسمي.

عبد الحفيظ يتمسك بحضور الجلسة

وتأتي هذه التطورات في ظل تمسك عبد الحفيظ بالتواجد ضمن الوفد، رغم القيود المعلنة من جانب اتحاد الكرة، في وقت تسعى فيه إدارة الأهلي للاطلاع الكامل على تفاصيل محادثات غرفة الـVAR، عقب الجدل التحكيمي الذي صاحب اللقاء الأخير.