دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

- -
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على سموحة بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

11:14 م 11/04/2026 تعديل في 11:19 م
    ييس توروب مدرب الأهلي
    ياس توروب وكامويش (1)
    الأهلي وسموحة (1) (1)
    الأهلي وسموحة (4) (1)
    الأهلي وسموحة (6) (1)
    الأهلي وسموحة (7) (1)
    الأهلي وسموحة (3) (1)
    الأهلي وسموحة (2) (1)
    الأهلي وسموحة (5) (1)

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز الفريق اليوم السبت 11 أبريل الجاري، على حساب نظيره سموحة في الدوري المصري "دوري نايل".

وحقق المارد الأحمر فوزا هاما اليوم السبت، على حساب نظيره سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي" في الجولة الثانية بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تصريحات توروب بعد فوز الأهلي على سموحة

وقال توروب في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "علينا أن نمتلك الروح والعزيمة حتى الدقيقة الأخيرة، نحن بحاجة للثقة فقط وإذا صدقنا ذلك فيمكننا فعل كل شيء".

وأضاف: "الفوز سيمنح اللاعبين الدافع لتقديم مستوى أفضل في المرحلة المقبلة، أعتقد أننا استحقينا الفوز في مباراة اليوم أمام سموحة، سعيد بتسجيل طاهر محمد هدف الفوز، هناك بعض اللاعبين في الفريق بعيدين عن مستواهم".

واختتم: "قائمة الفريق تضم 25 لاعبا، يجب أن يكون جميع اللاعبين على قدر المسؤولية، حسين الشحات شارك في مباراة سيراميكا الماضية بضع دقائق، قبل أن يشارك في مباراة اليوم أمام سموحة بشكل كامل وأرى من خلال التدريبات من يستحق المشاركة بشكل أساسي".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط بعد الفوز على سموحة اليوم، إلى 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

وسيكون المارد الأهلي، راحة في الجولة الثالثة بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري، لكنه سيعود في الجولة الرابعة على مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز.

والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، ستقام يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
