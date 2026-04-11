الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 2
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
18:30

اسبانيول

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. تهديد سكندري أول

كتب : يوسف محمد

07:37 م 11/04/2026 تعديل في 08:08 م
    مباراة الأهلي وسموحة (5) (1)
    مباراة الأهلي وسموحة (4) (1)
    مباراة الأهلي وسموحة (6) (1)
    مباراة الأهلي وسموحة (2) (1)
    جماهير الأهلي (7) (1)
    جماهير الأهلي (1) (1)
    جماهير الأهلي (3) (1)
    جماهير الأهلي (2) (1)
    جماهير الأهلي (6) (1)
    جماهير الأهلي (5) (1)

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا نظيره سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسن الشحات، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي بالدوري:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، هشام حافظ، محمد رجب وميدو مصطفى

خط الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، سامادو وسمير فكري

خط الهجوم: صامويل أمادي وحسام أشرف

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسموحة بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: رأسية من لاعب سموحة ولكنها تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 7: عرضية من حسين الشحات يبعدها دفاع سموحة

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسموحة

ما السر وراء ظاهرة الرؤية المتكررة للأرقام المتشابهة 11:11 في حياتك؟
علاقات

ما السر وراء ظاهرة الرؤية المتكررة للأرقام المتشابهة 11:11 في حياتك؟
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
أفضل 6 أطعمة لفقدان الوزن وحرق الدهون.. تناولها صباحًا فقط
نصائح طبية

أفضل 6 أطعمة لفقدان الوزن وحرق الدهون.. تناولها صباحًا فقط
بيومي فؤاد وأوس أوس يحتفلان بعيد ميلاد عبد الرحمن ظاظا في كواليس "101 مطافي"
زووم

بيومي فؤاد وأوس أوس يحتفلان بعيد ميلاد عبد الرحمن ظاظا في كواليس "101 مطافي"
دون إصابات.. تفاصيل حريق داخل مستشفى القصر العيني
حوادث وقضايا

دون إصابات.. تفاصيل حريق داخل مستشفى القصر العيني

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات