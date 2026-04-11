نشرت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها في تونس بداخل المسجد الكبير بالقيروان، ولاقت إعجاب عدد كبير من النجوم وجمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نجوم الفن يعلقون على إطلالة بسنت أبو باشا

بسنت ظهرت مرتدية عباءة وغطاء رأس، وعبر النجوم عن إعجابهم بصورها، ومن بينهم: شيكو الذي كتب أبو باشا واضعا عدد من القلوب، وكتبت سلمى أبو ضيف "قمر"، وكتب متابعيها: ربنا يحميكي، رائعة، بقى اللي مش واثقين في نفسهم حلوين كدة.. مجرد انك قدرتي تقولي كدة علي الشاشة يعني انتي في قمة الثقة في نفسك وإنسانة بتنضجي بصورة طبيعية، قمر وجميلة وطيبة، ملكة جمال، نورتي تونس".

بسنت أبو باشا في رمضان 2026

وشاركت بسنت أبو باشا في السباق الرمضاني لعام 2026 ببطولة مسلسل حكاية نرجس مع النجوم: ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، حمزة العيلي، سماح أنور، تامر نبيل، كما أطلت على الجمهور من خلال مسلسل حد أقصى مع النجوم: روجينا، خالد كمال، محمد القس.

أسرة عبدالرحمن أبو زهرة تصدر بيانا جديدا وتوجه رسائل شكر

ياسمين صبري تصف هذه الشائعة بالجميلة وتكشف عن أكلتها المفضلة

عدد ساعات نومها وخلفية هاتفها.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة الجمهور