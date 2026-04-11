قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الوضع في إيران وصل إلى مرحلة لا توجد فيها أنشطة لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف نتنياهو، في بيان اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر العشرات من مواقع الحرس الثوري الإيراني.

وأكد نتنياهو، أنه خلال الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية والأمريكية على إيران تم الوصول إلى وضع لم تعد فيه طهران تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم.

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال دمر عددًا من مصانع الفولاذ المستخدمة في صناعة الأسلحة داخل إيران.

وأوضح نتنياهو أن المعركة مع إيران لم تنته بعد، قائلاً: "لو لم نشن هذه الحرب لكانت إيران تمتلك الآن سلاحًا نوويا".

ولفت نتنياهو، إلى أن "إسرائيل حققت إنجازات كبيرة، وأن النظام الإيراني أصبح يتوسل التفاوض"، مشددًا على "أنه لن يسمح بوجود تنظيمات إرهابية على حدود إسرائيل، وأنه سيتم "قطع أذرع إيران".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل حريصة على دعم حلفائها الدروز.

نتنياهو: قتلنا حسن نصر الله ودمرنا 150 ألف صاروخ

قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قتلت حسن نصر الله ودمرت نحو 150 ألف صاروخ تابع لحزب الله.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل دمرت البنية التحتية للحزب، بما في ذلك قرى فوق الأرض وأنفاق تحت الأرض.

وتابع نتنياهو:"أن إسرائيل قتلت المئات من عناصر حزب الله في لبنان بضربة واحدة قبل أيام".

مفاوضات إسرائيل مع لبنان

وأشار نتنياهو، إلى أن لبنان تواصلت مع إسرائيل عدة مرات لبدء مفاوضات، مضيفًا أن بلاده تريد تجريد حزب الله من السلاح والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي.

نتنياهو: حققنا تغييرا هائلا في المنطقة

وذكر نتنياهو أن إسرائيل دولة عظمى عالميًا رغم صغر مساحتها،لافتًا إلى أن تل أبيب حققت تغييرا هائلا في المنطقة، وأنها تواصل العمل وتحقيق الانتصارات رغم استمرار المعركة.

وأضاف نتنياهو أن إيران تتوسل لوقف إطلاق النار وأن نظامها ضعف كثيرًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل أنشأت أحزمة أمنية في سوريا ولبنان وغزة.

نتنياهو: قتلنا 12 عالمًا نوويًا إيرانيًا

ولفت نتنياهو، إلى أن إسرائيل قضت على 12 عالمًا نوويًا إيرانيًا، وإن طهران فقدت قدرتها على تصنيع الصواريخ وتخصيب اليورانيوم.