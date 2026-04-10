لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 شباب بلوزداد.. العارضة تمنع الفريق الجزائري من التعادل

كتب : يوسف محمد

08:52 م 10/04/2026 تعديل في 10:17 م
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (21) (1)
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "نيلسون مانديلا"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد ربيع وعبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: فريد شعال.

خط الدفاع: يونس واسع، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، نوفل خاسف.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، مروان بوكرشاوي، سليم بوخنشوش.

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد الرحمن بلحوسيني.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: سقوط عبد الله السعيد على أرضية الملعب، بعد تدخل مع لاعب شباب بلوزداد

الدقيقة 11: عرضية من لاعب شباب بلوزداد يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 12: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد يتصدى لها حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 15: بطاقة صفراء لمحمد ربيع لاعب الزمالك

الدقيقة 18: تسديدة من خوان بيزيرا لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 22: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد تصطدم بالقائم الأيمن للزمالك

الدقيقة 28: خوان بيزيرا يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 35: عرضية خطيرة من لاعب شباب بلوزداد يبعدها دفاع نادي الزمالك

الدقيقة 41: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد تصطدم بدفاعات الزمالك

الدقيقة 44: توقف المباراة لعلاج لاعب الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: راسية من لاعب شباب بلوزداد تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 55: رأسية من لاعب شباب بلوزداد تصطدم بالعارضة

