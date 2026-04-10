السفير الكويتي بالقاهرة: علاقتنا بمصر راسخة.. والودائع بالمركزي تُجدد تلقائياً

كتب : داليا الظنيني

10:54 م 10/04/2026

صقر الغانم السفير الكويتي بالقاهرة

أكد السفير صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، على العمق الاستراتيجي والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مشددًا على أن العلاقات الثنائية تمر بأزهى عصورها من حيث القوة والتفاهم المشترك، كما ثمن الدور المصري المحوري في دعم استقرار وأمن منطقة الخليج العربي.

وقال السفير الغانم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن الكويت تعتز بوقوف مصر الدائم إلى جانبها، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية الصادقة والدعوات المستمرة للتهدئة تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها الكويت لدى القيادة والشعب المصري.

حقيقة الودائع الكويتية في مصر

وذكر السفير الكويتي موضحاً طبيعة التعاون المالي بين البلدين، أن الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري مستقرة منذ 13 عاماً، وقد وُضعت أساساً لدعم ركائز الاقتصاد المصري.

وشدد على أن مثل هذه الملفات الفنية والاقتصادية الحساسة يجب أن تدار عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية فقط، بعيداً عن صخب منصات التواصل الاجتماعي.

تحذير من حملات "السوشيال ميديا" الخارجية

ولفت الغانم إلى أن تلك الوديعة تخضع للتجديد التلقائي، محذراً من الانسياق وراء ما يُثار في "السوشيال ميديا" من لغط أو محاولات للوقيعة، مؤكداً أن هذه الحملات غالباً ما تكون موجهة من "الخارج" ولا تعبر عن واقع العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين.

