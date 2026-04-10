أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة 10 أبريل الجاري، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها غدا السبت في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سموحة غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم محمود ناجي، يعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعد أول وسمير جمال مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب

حكم مساعد ثانٍ: سمير جمال

حكم رابع: مصطفى مدحت

حكم تقنية الفيديو: وائل فرحان

حكم فيديو مساعد: هاني خيري

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري المصري

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة المباراة الماضية للنادي الأهلي في بطولة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل، يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

"بعد الفوز على سبورتنج".. الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري لكرة اليد

نريد كتابة التاريخ.. لاعب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة الزمالك في الكونفدرالية