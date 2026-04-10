حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوما لفريق من الأهلي للاستماع إلى محادثة تقنية الفيديو "الفار" مع حكم الساحة، في مباراة سيراميكا كليوباترا.

الأهلي يطالب بسماع المحادثة بين حكم الساحة و"الفار"

كان الأهلي أرسل شكوى إلى اتحاد الكرة ضد محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وطالب بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR" ، أثناء مراجعة اللعبة التي طالب الأحمر باحتسابها ركلة جزاء.

الأهلي يستمع إلى محادثة "الفار"

قال مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: "فريق استماع من الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ يذهب لاتحاد الكرة، في الثانية عشر ظهر يوم الأحد المقبل، للاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري الممتاز، وشهدت الدقائق جدلا بين الفريقين، وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء، لكن وفا رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

