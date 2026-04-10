الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:00

جيرونا

بقيادة عبد الحفيظ.. الأهلي يستمع لمحادثة وفا مع "الفار" في أزمة سيراميكا كليوباترا

كتب : مصراوي

03:08 م 10/04/2026

لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (4)

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوما لفريق من الأهلي للاستماع إلى محادثة تقنية الفيديو "الفار" مع حكم الساحة، في مباراة سيراميكا كليوباترا.

كان الأهلي أرسل شكوى إلى اتحاد الكرة ضد محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وطالب بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR" ، أثناء مراجعة اللعبة التي طالب الأحمر باحتسابها ركلة جزاء.

قال مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: "فريق استماع من الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ يذهب لاتحاد الكرة، في الثانية عشر ظهر يوم الأحد المقبل، للاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري الممتاز، وشهدت الدقائق جدلا بين الفريقين، وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء، لكن وفا رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

مدرب حراس شباب بلوزداد: "متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك"

عقوبة الشماريخ.. 6 تحذيرات من الشرطة الجزائرية قبل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد

بالأرقام.. شباب بلوزداد الجزائري يتفوق على الزمالك في الكونفدرالية
على قد الإيد.. أفضل 5 أماكن لخروجة شم النسيم
ياسمين عبدالعزيز ترد على تصريحات طارق الشناوي الأخيرة عنها
أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور
