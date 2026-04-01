أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر مع إسبانيا

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي المنتخب حمدي فتحي وإسلام عيسى، خلال مشاركتهما أمام إسبانيا أمس الثلاثاء.

وشارك الثنائي محمد هاني وحمدي فتحي بشكل أساسي، في تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا أمس الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أر سي دي إي".

تفاصيل إصابة محمد هاني وإسلام عيسى

وقال أبو العلا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمنتخب مصر: " إسلام عيسى، تعرض لالتواء في الركبة، أثناء مباراة إسبانيا، الودية وتوجه للمستشفى لإجراء أشعة للاطمئنان عليه".

وأضاف: "بالنسبة لمحمد هاني لاعب المنتخب، تعرض لإصابة على مستوى الرسغ (منطقة مفصلية تربط الساعد باليد)، وسيجري أشعة أيضا للاطمئنان عليه".

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة مصر الودية، التي أقيمت أمس أمام نظيره منتخب إسبانيا، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "أر سي دي إي".

وتعد مباراة الأمس بين منتخبي مصر وإسبانيا، هى المواجهة الأخيرة التي يخوضها الفراعنة خلال معسكر مارس الماضي، بعد مواجهة السعودية في وقت سابق.

نتيجة مباراة مصر والسعودية في معسكر مارس

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على حساب نظيره السعودي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية الأولى، التي خاضها الفراعنة في معسكر مارس الماضي.

وأحرز أهداف الفراعنة في مرمى السعودية، في المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني خلال شهر مارس الماضي، كل من: "إسلام عيسى، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو وعمر مرموش".

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره البرازيل، يوم 7 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة الفراعنة أمام إسبانيا، يوم 7 يونيو المقبل 2026، في تمام الساعة الواحدة صباحا، في البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل المشاركة في المونديال.

