أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه لم تتم مجاملة النادي الأهلي في أزمة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، بعد قرار المحكمة الرياضية، بأحقية الأحمر في التتويج بالدوري الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

وقال سويلم في تصريحات لقناة «صدى البلد»: "عندما أكدت من قبل أحقية الأهلي في بطولة الدوري، لم أكن أتحدث لمجاملة الأهلي أو الدخول في خصومة مع بيراميدز، فنحن على مسافة واحدة من جميع الأندية".

وأضاف: "كل عضو في الرابطة هدفه صالح الكرة المصرية، ونحن على ثقة كاملة من أن الرابطة لم تجامل الأهلي عند خصم 3 نقاط، وكان ذلك وفقًا للوائح.. الرابطة كانت متأكدة أنه لا يصح إلا الصحيح، والمحكمة الرياضية الدولية لن تخالف لائحة الدوري، والتي قام بالتوقيع عليها جميع الأندية".

الدوري كان محسوم للنادي الأهلي

وتابع: "بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، ونكن له كل احترام، ولكن الدوري في الموسم الماضي كان محسومًا للأهلي، وحصل عليه بجهده، واللائحة كانت مؤيدة لموقفه.. هناك فارق بين وجود سبق إصرار على الانسحاب من المباريات وبين موقف الأهلي، الذي أكد أنه لن ينسحب، لكنه يريد اللعب بحكام أجانب".

وأوضح: "عندما تقوم الأندية بالانسحاب من إحدى المباريات دون وجود مبررات، فهذا انسحاب واضح ويتطلب خصم 6 نقاط، وما حدث مع الأهلي أمر مختلف، حيث تم إعلانه بموعد المباراة بشكل متأخر، وبعدها طلب حكامًا أجانب".

واختتم: "نحن لا نريد منح الفرصة للأندية للتفكير في الانسحاب، فهو مرفوض شكلًا وموضوعًا، لكن الأهلي كانت له مبرراته التي دفعتنا لإعادة النظر في العقوبات، بينما في حالات أخرى كانت الأندية تصر على الانسحاب رغم محاولات تلبية طلباتها، ما استوجب تطبيق عقوبة خصم 6 نقاط".