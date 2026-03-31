وصل لاعبو منتخب مصر الأول منذ قليل، إلى ستاد "أر سي دي إي" بإسبانيا، استعدادا لمواجهة إسبانيا الودية اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أر سي دي إي".

نتيجة مباراة مصر والسعودية الماضية

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب السعودية في المباراة الودية التي جمعت بينهما في جدة، يوم 27 مارس، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وأحرز أهداف منتخب مصر في مرمى السعودية كل من، "أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إسلام عيسى وعمر مرموش".

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الثانية، التي تجمع بين منتخب مصر الأول ونظيره الإسباني، حيث سبق وتواجها معا في مباراة واحدة من قلب.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول على حساب نظيره الإسباني، حيث خلال المباراة الوحيدة التي جمعت بين المنتخبين من قبل، تلقى المنتخب الوطني الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الإسباني اليوم الثلاثاء، عبر قناة "أون تايم سبورت"، التي حددت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة.

ويتواجد في الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الوطني وإسبانيا عدد من نجوم كرة القدم القدامى، وهم: "حازم إمام، عماد متعب ومحمد فضل، بالإضافة إلى الإسباني خوان كارلوس جاريدو".

