مباريات ودية - منتخبات

الجزائر

0 0
20:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد "أر سي دي إي" لمواجهة إسبانيا

كتب : يوسف محمد

07:59 م 31/03/2026 تعديل في 08:18 م
    لاعبي منتخب مصر (1) (1)
    لاعبي منتخب مصر (17) (1)
    لاعبي منتخب مصر (14) (1)
    لاعبي منتخب مصر (15) (1)
    لاعبي منتخب مصر (11) (1)
    لاعبي منتخب مصر (13) (1)
    لاعبي منتخب مصر (7) (1)
    لاعبي منتخب مصر (9) (1)
    لاعبي منتخب مصر (10) (1)
    لاعبي منتخب مصر (16) (1)
    لاعبي منتخب مصر (19) (1)
    لاعبي منتخب مصر (8) (1)
    لاعبي منتخب مصر (12) (1)
    لاعبي منتخب مصر (18) (1)

وصل لاعبو منتخب مصر الأول منذ قليل، إلى ستاد "أر سي دي إي" بإسبانيا، استعدادا لمواجهة إسبانيا الودية اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أر سي دي إي".

نتيجة مباراة مصر والسعودية الماضية

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب السعودية في المباراة الودية التي جمعت بينهما في جدة، يوم 27 مارس، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وأحرز أهداف منتخب مصر في مرمى السعودية كل من، "أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إسلام عيسى وعمر مرموش".

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الثانية، التي تجمع بين منتخب مصر الأول ونظيره الإسباني، حيث سبق وتواجها معا في مباراة واحدة من قلب.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول على حساب نظيره الإسباني، حيث خلال المباراة الوحيدة التي جمعت بين المنتخبين من قبل، تلقى المنتخب الوطني الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الإسباني اليوم الثلاثاء، عبر قناة "أون تايم سبورت"، التي حددت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة.

ويتواجد في الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الوطني وإسبانيا عدد من نجوم كرة القدم القدامى، وهم: "حازم إمام، عماد متعب ومحمد فضل، بالإضافة إلى الإسباني خوان كارلوس جاريدو".

تبدأ تزامنا مع "موعد غلق المقاهي".. دليلك الكامل لمشاهدة مباراة مصر وإسبانيا

مصدر يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب سيراميكا كليوباترا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
"ثلاثي هجومي".. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا
رياضة محلية

"ثلاثي هجومي".. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا
"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
نصائح طبية

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل

