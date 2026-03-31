"مدرسة أوروبية".. طارق العشري يتحدث عن مباراة مصر وإسبانيا (خاص)

وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد أر سي دي إي لمواجهة إسبانيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب إسبانيا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر رفقة إسبانيا اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، مع بداية موعد إغلاق المحلات التجارية، المولات، المطاعم والكافيهات، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تستهدف استهلاك الطاقة.

ومع انطلاق المباراة في تمام التاسعة مساءً، وهو بداية موعد إغلاق الكافيهات، لذا بات من الصعب مشاهدة المباريات من خلال الكافيهات أو التجمعات في المولات الكبيرة، لذا نستعرض معا في السطور التالية الخريطة الكاملة لمتابعة مباراة مصر وإسبانيا داخل إسبانيا.

موعد مباراة مصر وإسبانيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إسبانيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أر سي دي إي".

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام الماتادور الإسباني، عبر شبكة قنوات "أون سبورت"، التي حددت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإسبانيا

من المقرر انطلاق الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإسبانيا عبر قناة "أون سبورت"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بتقديم الإعلامي سيف زاهر ومشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

ويتواجد في الاستوديو التحليلي للمباراة عدد من نجوم الكرة المصرية ومدرب الأهلي السابق الإسباني خوان كارلوس جاريدو وهم: "حازم إمام، عماد متعب، محمد فضل والإسباني خوان كارلوس جاريدو".

معلق مباراة مصر وإسبانيا

ويتولى مهمة التعليق على مباراة المنتخب الوطني أمام إسبانيا، كلا من: "حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى لأون سبورت ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية".

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين، إمام عاشور ومروان عطية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى وعمر مرموش

