الاتحاد الدولي للسلاح يكشف حقيقة استبعاد اللعبة من الأولمبياد

نفى الاتحاد الدولي للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، ما تردد مؤخرًا بشأن وجود أزمات مع اللجنة الأولمبية الدولية أو نية لاستبعاد اللعبة من البرنامج الأولمبي.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه لم يتلق أي مراسلات رسمية أو غير رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية تتعلق بوجود ملاحظات أو مخاوف، مؤكدًا عدم وجود أي نقاشات بشأن استبعاد اللعبة أو سحب الاعتراف بالاتحاد.

وأشار البيان إلى أن ما يتم تداوله من معلومات في هذا الشأن غير صحيح، ويمثل شائعات قد تؤثر سلبًا على استقرار اللعبة وسمعة الاتحاد.

التزامه بمبادئ الشفافية والحوكمة

وشدد الاتحاد على أنه سيتعامل بحزم مع أي محاولات لنشر معلومات مغلوطة أو الإضرار بمصالح مجتمع السلاح.

واختتم بيانه بالتأكيد على التزامه بمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرار التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية بما يدعم تطوير رياضة السلاح على المستوى العالمي.