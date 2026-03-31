مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

مباريات ودية - منتخبات

الجزائر

- -
20:30

أوروجواي

رفض العودة في يناير.. مدرب بيراميدز يكشف موقف انتقال إبراهيم عادل للأهلي

كتب : محمد خيري

04:00 م 31/03/2026

إبراهيم عادل

كشف محمد ناجي "جدو"، المدرب العام لنادي بيراميدز، موقف إبراهيم عادل من إمكانية الانضمام إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول الصفقة.

وقال جدو، في تصريحات عبر قناة MBC مصر، ردا على مفاوضات الأهلي، إن اللاعب يفضّل الاستمرار في رحلته الاحترافية بأوروبا، مؤكدًا: "ما أعلمه جيدًا أن إبراهيم عادل سيستمر في أوروبا".

بيراميدز طلب عودة اللاعب

وأوضح أن بيراميدز طلب عودة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه رفض، رغبةً في مواصلة مشواره الخارجي واكتساب المزيد من الخبرات.

وأضاف: "إبراهيم عادل يحتاج إلى التفكير جيدًا في مستقبله، واختيار نادٍ يضمن له المشاركة بشكل أساسي، وليس من المنطقي الانتقال لفريق يضم عددًا كبيرًا من النجوم في نفس مركزه".

واختتم جدو تصريحاته بالتأكيد على دعم بيراميدز للاعب، متمنيًا له التوفيق في استكمال مسيرته الاحترافية بنجاح.

إبراهيم عادل بيراميدز الأهلي جدو

