تحدث نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مصطفى عفروتو، عن المواجهة الودية المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، بين المنتخب الوطني أمام إسبانيا.

ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "آر سي دي إي" في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة الإسبانية.

عفروتو يتحدث عن مباراة وإسبانيا

قال مصطفي عفروتو في تصريحات خاصة لمصراوي: "مواجهة منتخبنا المصري أمام إسبانيا الليلة ستكون مفيدة بشكل كبير، حتى يحتك اللاعبين بمستويات قوية مشابهة لما سيرونه في بطولة كأس العالم المرتقبة".

وعن أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم مع الفراعنة قال: "منتخب مصر يمتلك أكثر من لاعب مميز قادر على صناعة الفارق، مثل عمر مرموش، وزيزو وتريزيجيه وإمام عاشور وهيثم حسن، أتوقع أن يكون لهم تأثر إيجابي".

وواصل عفروتو: "علينا الحذر من جميع لاعبي منتخب إسبانيا، فهم الأفضل في العالم بداية من حارس المرمي حتي المهاجم".

وأضاف عفروتو: "أتمني أن تكون تجربة ناجحة لنري إلي أي درجة وصل إليها مستوى المنتخب، وعلينا أن نكرر مثل تلك المواجهات القوية مثل البرازيل وفرنسا لإن هذه المباريات التي يمكننا القياس عليها.

واختتم نجم المنتخب السابق: "ان شاء الله تكون تجربة مفيدة ونحقق نتيجة إيجابية قبل كأس العالم".

