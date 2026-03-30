كأس رابطة الأندية

المصري

2 2
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

2 1
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

72 76
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

80 85
19:00

الاتحاد السكندري

للمرة الـ 31 على التوالي.. الأهلي يفوز على الزمالك في نهائي كأس السوبر لسيدات الطائرة

كتب : محمد عبد السلام

10:37 م 30/03/2026

سيدات الأهلي للطائرة (1)

توج فريق سيدات النادي الأهلي للكرة الطائرة بلقب دوري السوبر الممتاز، بعد فوزه على سيدات الزمالك.

ونجح فريق سيدات الأهلي في الفوز على نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، بنتيجة 3-0، ضمن مواجهات الدور النهائي لبطولة السوبر، وذلك في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
الشوط الأول: 29-27
الشوط الثاني: 25-14
الشوط الثالث: 25-16

ويمثل هذا التتويج اللقب رقم 42 لسيدات الأهلي في تاريخ دوري كرة الطائرة، و الـ 31 على التوالي.

كما يعد هذا اللقب هو الرابع للفريق خلال الموسم الجاري، بعد التتويج بدوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر.

النادي الأهلي سيدات الأهلي كرة طائرة

"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
أخبار مصر

"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
منها ناصف ونجيب وسميح ساويرس.. قائمة فوربس لمليارديرات العرب 2026
اقتصاد

منها ناصف ونجيب وسميح ساويرس.. قائمة فوربس لمليارديرات العرب 2026
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته".. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"
زووم

يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"

