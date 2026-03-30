توج فريق سيدات النادي الأهلي للكرة الطائرة بلقب دوري السوبر الممتاز، بعد فوزه على سيدات الزمالك.

ونجح فريق سيدات الأهلي في الفوز على نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، بنتيجة 3-0، ضمن مواجهات الدور النهائي لبطولة السوبر، وذلك في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 29-27

الشوط الثاني: 25-14

الشوط الثالث: 25-16

ويمثل هذا التتويج اللقب رقم 42 لسيدات الأهلي في تاريخ دوري كرة الطائرة، و الـ 31 على التوالي.

كما يعد هذا اللقب هو الرابع للفريق خلال الموسم الجاري، بعد التتويج بدوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر.