مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

2 2
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

2 1
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

72 76
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

80 85
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز بخماسية على الشرقية للدخان

كتب : محمد عبد الهادي

10:14 م 30/03/2026

معتمد جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارًا هامًا مساء اليوم الإثنين، عقب فوز الفريق بخماسية نظيفة على نظيره الشرقية للدخان وديًا.

قرار معتمد جمال بعد فوز الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، غداً الثلاثاء، عقب خوض ودية الشرقية للدخان بالإسكندرية التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

نتيجة مباراة الزمالك والشرقية للدخان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الشرقية للدخان بالإسكندرية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة.

إقرأ أيضًا:

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

مفاجأة.. عضو اتحاد الكرة يتحدث عن وجهة محمد صلاح الجديدة

الزمالك يهزم الشرقية للدخان بخماسية وديًا استعدادا للمصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها