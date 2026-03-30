كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

حتى نهاية الموسم.. مواعيد مباريات الزمالك وتعليق الجولة الأخيرة

كتب : محمد خيري

08:00 ص 30/03/2026

فريق الزمالك

يكشف موقع "مصراوي" مباريات نادي الزمالك المقبلة حتى نهاية موسم 2025-2026، وذلك بعد التعديلات الأخيرة على جدول المنافسات، في ظل ارتباطات الفريق محليًا وقاريًا.

مواعيد مباريات الزمالك حتى انتهاء الموسم

ويستهل الزمالك مبارياته بمواجهة المصري البورسعيدي يوم الأحد 5 أبريل على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كما يخوض الفريق مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الجمعة 10 أبريل في الجزائر، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل في مصر في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويواصل الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة بيراميدز يوم 23 أبريل، ثم إنبي يوم 27 من الشهر ذاته، قبل القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم 1 مايو على ستاد القاهرة.

ويختتم الفريق مبارياته المحلية بمواجهة سموحة يوم 5 مايو، على أن يُحدد توقيتها لاحقًا، ثم مباراة سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات الدوري، والتي لم يُحدد موعدها بعد.

وفي حال تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، سيخوض مباراتي الذهاب يوم 9 مايو، والإياب يوم 16 مايو، في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب القاري.

الزمالك الدوري المصري مباريات الزمالك

بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
أخبار مصر

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
شئون عربية و دولية

نصائح مهمة من الكهرباء بشأن التعامل مع هطول الأمطار الغزيرة
