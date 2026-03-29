قبل مرحلة الحسم.. مخطط أحمال الزمالك يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني

اشتعلت الساعات الماضية على السوشيال ميديا تساؤلات على مفاوضات نادي الزمالك لضم اللاعب الجزائري أحمد القندوسي.

ونشر لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسن، اليوم الأحد الموافق 29 مارس، عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك" وكتب : " مصدر بالزمالك: لم يحدث أي تفاوض مع أحمد قندوسي".

مباريات الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمباراة الشرقية للدخان وديًا غدًا الإثنين، من أجل الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي، بالجولة الأولى من المرحلة النهائية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة.

