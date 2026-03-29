كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

وزير الشباب والرياضة يهنئ جوري رمضان بذهبية بطولة العالم

كتب : محمد خيري

12:06 م 29/03/2026

نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة

هنأ وزير الشباب والرياضة، جوري رمضان، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز الذي قدمته اللاعبة خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، بفضل الدعم المستمر للأبطال والموهوبين.

وأكد أن الدولة حريصة على مواصلة دعم الرياضيين من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.

وجاء تتويج جوري رمضان بعد مستويات قوية قدمتها على مدار البطولة، لتنجح في حصد المركز الأول عن جدارة، مؤكدة تفوقها في واحدة من أبرز البطولات الدولية في اللعبة.

عمار حسن يحقق الميدالية الفضية

وفي السياق ذاته، حقق عمار حسن، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو، إنجازًا لافتًا بحصوله على الميدالية البرونزية، بعدما احتل المركز الثالث في منافسات “سيف التايجي”، وسط منافسة قوية ضمت نخبة من لاعبي العالم، خاصة من مدارس شرق آسيا صاحبة التاريخ العريق في اللعبة.

وتُقام منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئات للووشو كونغ فو خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2026 بمدينة تيانجين الصينية، بمشاركة 78 دولة وبإجمالي 666 لاعبًا ولاعبة، ما يعكس قوة المنافسات وأهمية الإنجاز الذي حققه لاعبو المنتخب المصري.

وزير الرياضة جوهر نبيل جوري رمضان

