يخوض فريق الأهلي لكرة السلة مواجهة جديدة أمام نظيره المصرية للاتصالات، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كرة السلة.

وتشهد مرحلة نصف النهائي مشاركة أربعة فرق هي الاتحاد السكندري، الأهلي، الزمالك، والمصرية للاتصالات، حيث تُقام المنافسات بنظام Best Of 5، ويتأهل إلى المباراة النهائية الفريق الذي يحقق 3 انتصارات.

وكانت مواجهات السلسلة قد انطلقت خلال الأيام الماضية، حيث تبادل الزمالك والاتحاد السكندري الفوز في أول مباراتين، بينما حقق فريق المصرية للاتصالات الفوز في المباراة الأولى أمام الأهلي، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بالفوز في اللقاء الثاني.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.