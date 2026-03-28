سامي الشيشيني لمصراوي: "التقييم الحقيقي لاختيارات حسام حسن سيكون في كأس العالم"

كتب : هند عواد

11:55 ص 28/03/2026

حسام حسن

علق سامي الشيشيني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، على اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لمعسكر مارس الحالي.

اختيارات حسام حسن لمعسكر مارس

قال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاختيارات في المجمل معقولة، خاصة في ظل الإمكانيات المتاحة. هذه هي المجموعة الموجودة بالفعل، وهي نفسها التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية تقريبًا. فنحن لا نملك عددًا كبيرًا من المحترفين في الدوريات الكبرى، باستثناء محمد صلاح وعمر مرموش، وحتى هما لا يشاركان بشكل ثابت طوال الوقت. كذلك هناك هيثم حسين الذي نأمل أن يقدم مستوى جيدً".

وأضاف: "أما باقي العناصر الأساسية مثل محمود حسن تريزيجيه في الدوري المصري، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، ومصطفى محمد الذي لا يشارك باستمرار في فرنسا، بالإضافة إلى حمدي فتحي في الدوري القطري، فهذه هي العناصر المتاحة حاليًا".

وواصل: "بالتالي، إذا نظرنا للتشكيل الأساسي، فهذا هو المتاح، ولا توجد عناصر مميزة جدًا في الدوري المصري تم تجاهلها، ولا يوجد عدد كبير من المحترفين بالخارج لم يتم ضمهم. لذلك، الاختيارات في المجمل مُرضية".

واختتم الشيشيني: "لكن التقييم الحقيقي سيكون عند الدخول في التحديات الكبرى، مثل كأس العالم، حيث سنرى مستوى المنتخب أمام منتخبات قوية مثل السعودية وإسبانيا".

10 صور جديدة تكشف تفاصيل الكشف الأثري بوادي النطرون
متحدث الصحة يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
صور.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير العتبة

رحلة 7 ساعات.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى إسبانيا
