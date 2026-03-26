"فأل حسن".. موقف الجزيري أمام أوتوهو يعيد للأذهان ما حدث في كأس الكونفدرالية

الزمالك يتفوق على الاتحاد السكندري في أولى مواجهات نصف نهائي دوري السلة

الاتصالات يفوز على الأهلي في أولى مواجهات نصف نهائي دوري السلة

أعلن علاء هويدي مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، موجهاً رسالة شكر لعناصر المنظومة داخل النادي.



رسالة إعتذار مخطط أحمال نادي الزمالك



وكتب هويدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الحمد لله، الخير فيما اختاره الله لي، أعتذر عن عدم استكمالي في الجهاز الفني لنادي الزمالك".



وأضاف:"أشكر كابتني وأخي الكبير كابتن معتمد على ترشيحي للتواجد في الزمالك، وهذا شرف كبير لي بالطبع".



موعد مباراة الزمالك المقبلة والقناة الناقلة

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء الإثنين الموافق 6 أبريل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل دوري نايل لموسم 2025-2026.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري نايل.

إقرأ أيضاً:

"الباب مفتوح لرحيل أي لاعب".. شوبير يكشف خطة الأهلي لإنقاذ الموسم





مواعيد مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026



