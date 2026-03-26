كأس رابطة الأندية

الجونة

0 2
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
22:00

فرنسا

إعلان

قبل مرحلة الحسم.. مخطط أحمال الزمالك يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني

كتب : نهي خورشيد

05:53 م 26/03/2026 تعديل في 05:54 م
    رسالة مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
    الزمالك
    الزمالك
    نادي الزمالك (1)
    لاعبي نادي الزمالك
    لاعبي نادي الزمالك

أعلن علاء هويدي مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، موجهاً رسالة شكر لعناصر المنظومة داخل النادي.


رسالة إعتذار مخطط أحمال نادي الزمالك


وكتب هويدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الحمد لله، الخير فيما اختاره الله لي، أعتذر عن عدم استكمالي في الجهاز الفني لنادي الزمالك".


وأضاف:"أشكر كابتني وأخي الكبير كابتن معتمد على ترشيحي للتواجد في الزمالك، وهذا شرف كبير لي بالطبع".

رسالة مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
موعد مباراة الزمالك المقبلة والقناة الناقلة

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء الإثنين الموافق 6 أبريل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل دوري نايل لموسم 2025-2026.


ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري نايل.

مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات
أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بتقديم معلومات لإيران بهدف قتل الأمريكيين
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
