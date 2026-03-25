كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

76 69
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

مصدر يكشف لمصراوي سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ14

كتب : مصراوي

07:11 م 25/03/2026 تعديل في 07:26 م

الزمالك

كشف مصدر سبب إيقاف القيد الذي تلقاه نادي الزمالك اليوم الأربعاء، لتكون العقوبة الـ14 الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

سبب إيقاف قيد نادي الزمالك

أكد مصدر مطلع في تصريحات لمصراوي، أن عقوبة إيقاف القيد التي تلقاها النادي اليوم الأربعاء، تخص اللاعب التونسي أحمد الجفالي.

وأكد المصدر أن الجفالي له مستحقات متأخرة وقام بتقديم شكوى ضد النادي، مما ترتب عليه توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة.

في سياق متصل تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعد فوزه في اللقاء الأخير علي أوتوهو الكونغولي بربع النهائي بنتيجة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

القضية الـ14.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك

منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
لماذا خفضت فيتش سوليوشنز توقعات نمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي والمقبل؟
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟