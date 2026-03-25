كشف مصدر سبب إيقاف القيد الذي تلقاه نادي الزمالك اليوم الأربعاء، لتكون العقوبة الـ14 الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

سبب إيقاف قيد نادي الزمالك

أكد مصدر مطلع في تصريحات لمصراوي، أن عقوبة إيقاف القيد التي تلقاها النادي اليوم الأربعاء، تخص اللاعب التونسي أحمد الجفالي.

وأكد المصدر أن الجفالي له مستحقات متأخرة وقام بتقديم شكوى ضد النادي، مما ترتب عليه توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة.

في سياق متصل تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعد فوزه في اللقاء الأخير علي أوتوهو الكونغولي بربع النهائي بنتيجة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

