كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

20:00

بتروجت

كرة السلة

الاتحاد السكندري

18:00

الزمالك

نجم الأهلي السابق يكشف أسرار جديدة حول أزمة إمام عاشور مع الأهلي

كتب : نهي خورشيد

12:22 ص 25/03/2026

إمام عاشور

كشف صالح جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتصريحاته السابقة بشأن أزمة زميله إمام عاشور داخل النادي الأهلي.

صالح جمعة يروي كواليس ما حدث مع إمام عاشور

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية إنه لم يختلق ما قاله بشأن الأزمة، مؤكداً أن ما نشر على لسان إمام عاشور عبر الاستوري تم بشكل غير اختياري، مشيراً إلى أنه كان هناك تدخل من داخل النادي دفع اللاعب لنشر هذا التصريح.

وأضاف أن إمام عاشور هو من كتب المحتوى الذي تم نشره على حسابه تحت ضغط، موضحاً أن أحد الأشخاص داخل النادي هو من دفع اللاعب لاتخاذ هذا الإجراء.

وتابع أن إمام عاشور كان يمر بظروف ضغط وقتها وهو ما دفعه إلى تنفيذ ما طلب منه، مؤكداً أنه تفهم الموقف بعد اتضاح التفاصيل الكاملة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه شعر بالانزعاج عند نشر تلك التصريحات في البداية قبل أن تهدأ الأمور لاحقاً بعد معرفة الكواليس، لافتاً إلى أنه لم يتواصل مع إمام عاشور حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل المقبل، في تمام الثامنة مساء على إستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة التتويج بالدوري.

توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران
بوساطة مصر.. "قناة اتصال" مع الحرس الثوري ومقترح لوقف حرب إيران
شئون عربية و دولية

بوساطة مصر.. "قناة اتصال" مع الحرس الثوري ومقترح لوقف حرب إيران
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
حوادث وقضايا

"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
زووم

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند

