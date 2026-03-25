كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

20:00

بتروجت

كرة السلة

الاتحاد السكندري

18:00

الزمالك

صالح جمعة يحسم الجدل حول اعتزاله ويكشف موقفه من العروض الخليجية

كتب : نهي خورشيد

12:08 ص 25/03/2026

صالح جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق

كشف صالح جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة عدم اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

حقيقة اعتزال صالح جمعة كرة القدم

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية إنه كان يفكر في الاعتزال في وقت سابق لكنه تلقى عروضاً من أندية في الإمارات والعراق، مشيراً إلى أنه كان قريباً من الانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية إلا أنه تم منعه من السفر.

وأضاف أنه يمتلك عدة عروض حالياً، ومن المتوقع أن يحسم وجهته خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكداً أنه لا يزال قادراً على الاستمرار في الملاعب لعدة سنوات قادمة.

وتابع أنه يشعر بالحزن عندما يتلقى تعليقات من الجماهير حول غيابه عن المشاركة، معتبراً أن البعض يرى أنه يمتلك موهبة مميزة لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالنجم عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي، مؤكداً أنه من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ولا يزال مؤثراً رغم تقدمه في العمر، إذ يرى أنه قادر على مواصلة العطاء لموسمين إضافيين.

مسيرة صالح جمعة قبل التوقف

ومثل صالح جمعة خلال مسيرته الكروية، عدداً من الأندية المصرية والعربية وعلى رأسها إنبي، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، الفيصلي السعودي والكرخ العراقي.

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
بوساطة مصر.. "قناة اتصال" مع الحرس الثوري ومقترح لوقف حرب إيران
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
