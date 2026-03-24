واصل الأهلي انتصاراته القوية في الدوري المصري للكرة الطائرة، بعدما حقق فوزه السادس على التوالي، محافظا على سجله المثالي دون أي خسارة.

نتيجة الأهلي والطيران

وجاء الانتصار الأخير على حساب فريق الطيران بثلاثة أشواط نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة النهائية، حيث حسم الأشواط بنتائج 25-18 و25-19 و25-19.

جدول ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذا الفوز، عزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 18 نقطة، ليقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب.

احتمالات فوز الأهلي بالدوري

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في الجولة الأخيرة، والتي قد تحسم هوية البطل، وفقا لنتيجة مباراة الزمالك أمام القناة.

فإذا فاز الزمالك بنتيجة 3-0 أو 3-1، سيصبح لقاء القمة فاصلا، إذ يحتاج الزمالك للفوز بنفس النتيجة للتتويج، بينما يكفي الأهلي الفوز بشوطين فقط لضمان اللقب.

أما إذا تعثر الزمالك بالخسارة أو الفوز بنتيجة 3-2، فسيحسم الأهلي البطولة رسميا دون انتظار الجولة الأخيرة.