تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد.

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما اليوم، على حساب ضيفه أوتوهو الكونغولي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت على ستاد "القاهرة الدولي"، ليضمن تأهله إلى الدوري المقبل من البطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو في كأس الكونفدرالية

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويضرب الأبيض موعدا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي تأهل إلى الدور ذاته بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي السياق ذاته، يستعد الفارس الأبيض للعودة إلى منافسات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، حينما يلاقي المصري البورسعيدي يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

وتقام مباراة الأبيض أمام المصري البورسعيدي، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات مرحلة تحديد البطل بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ألقاب الزمالك في الكونفدرالية

ويمتلك الفارس الأبيض لقبين من قبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سبق وتوج باللقب في موسم 2018-2019، قبل أن يحصد اللقب ذاته في عام 2023-2024.

ملخص مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية



