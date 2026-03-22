يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد 22 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد "القاهرة الدولي".

تشكيل الزمالك أمام أوتوهو في كأس الكونفدرالية:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم : عدي الدباغ، ناصر منسي وخوان بيزيرا

وفي المقابل جاء تشكيل أوتوهو كالتالي:

حراسة المرمى : أبو بكر دومبيا

خط الدفاع: تشارلز أتيبو، ديفين دي نزينجولا وروزني أوبيمي ديون

خط الوسط : برينس موواندزا، إبراهيم تراوري، جوسيم إلينجا وكليجنيم كوني

خط الهجوم : فيستون بوابو، جافيت مانكو وبانديوجو ديالو

أبرز أحداث مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة من لاعب أوتوهو يتصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 9: عرضية من عبد الله السعيد تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 16: تسديدة من عبد الله السعيد يتصدى لها حارس مرمى أوتوهو الكونغولي

الدقيقة 17: حسام عبد المجيد يحرز الهدف الأول للأبيض في مرمى أوتوهو

الدقيقة 21: رأسية من عدي الدباغ تمر بجوار مرمى أوتوهو

الدقيقة 23: عدي الدباغ يسجل الثاني للزمالك في مرمى أوتوهو الكونغولي

الدقيقة 39: العارضة تحرم الزمالك من الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من بنتايك تصطدم بالعارضة

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول